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Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии «Возрождение» Наталья Параска.

Источник: © РИА Новости

В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.

«Мы ждем следующий рейс из Стамбула, на котором летит основное количество людей. Предыдущий рейс из Еревана пропустили без проблем», — заявила Параска.

В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.