В Молдове ужесточат закон о гражданстве: знание румынского может стать обязательным

Глава Агентства государственных услуг (АГУ) Мирча Ешану заявил, что новые изменения будут представлены правительству до конца мая.
Также глава АГУ не исключает возможности введения обязательного знания румынского языка для желающих получить гражданство, сообщает tv8.md.
Ешану уточнил, что на данный момент и в Румынии ведется работа по ужесточению процедур получения гражданства и власти Молдовы тесно сотрудничают с румынскими коллегами.
"В Румынии речь идет о внесении поправок в закон, они серьезно ужесточают его, согласно европейским строгим стандартам.
И мы работаем над новым законом. Я уверен, что до конца мая мы внесем в правительство новый закон о гражданстве, который будет жестче. В том числе благодаря нашему гораздо более частому обмену информацией с Национальным органом по гражданству, мы смогли раскрыть схемы, которые здесь происходили.
Я не исключаю обязательства знания румынского языка. К этому стремятся и в Румынии. Я понимаю, что для тех, кто прожил жизнь и родился в Российской Федерации, это будет сложно. Но в нынешних региональных обстоятельствах я не думаю, что ужесточение закона является плохим решением", — сказал директор АГУ.
Мирча Ешану также подчеркнул, что количество отказов в предоставлении гражданства увеличивается. Если в 2022 году были отклонены заявки 65 человек, то за первые месяцы этого года у нас уже 67 отказов.