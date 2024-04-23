В Молдове ужесточат закон о гражданстве: знание румынского может стать обязательным

Я не исключаю обязательства знания румынского языка. К этому стремятся и в Румынии. Я понимаю, что для тех, кто прожил жизнь и родился в Российской Федерации, это будет сложно. Но в нынешних региональных обстоятельствах я не думаю, что ужесточение закона является плохим решением", — сказал директор АГУ.