Прощай, ДОВСЕ: какой быть архитектуре европейской безопасности

Так оно и случилось. Этот основополагающий вывод из истории Договора подчеркивается и в заявлении российского МИДа по поводу выхода из ДОВСЕ. Еще один вывод — попытки цепляться за отжившие свой век договоренности, не соответствующие новой обстановке, обречены на провал, чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями. НАТО в очередной раз показала свою недоговороспособность, а ДОВСЕ был торпедирован именно альянсом.