В Молдавии увидели в создании блока «Победа» предпосылки измены родине

«Генеральная прокуратура Молдавии расследует действия нескольких политиков, аффилированных с группой Шора, создавшей в воскресенье в Москве блок “Победа”. С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки “Шор”. Каждое подобное действие группировки будет соответственно квалифицировано. Компонент “измена родине” также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все стали», — сказал исполняющий обязанности генпрокурора.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа». Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.
Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.
На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность» министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок «Победа», нужно убивать.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию «Шор» запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.