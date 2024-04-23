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Глеб Никитин продемонстрировал работу нижегородского дрона

Он был собран нижегородцами.

Губернатор Глеб Никитин показал, как FPV-дрон «Бекас» нижегородского производства отрабатывает таранный способ уничтожения воздушных целей. Видео с испытаний глава Нижегородской области опубликовал в своем телеграм-канале.

«Этот беспилотник собран нижегородцами. Центр военно-патриотического воспитания “Звено” не только собирает свои дроны, но и обучает пилотов. Со своей стороны оказываем поддержку бизнесу, который в тылу также приближает Победу, как и бойцы на фронте, создавая для них современные средства борьбы», — написал губернатор Нижегородской области.

Он также напомнил, что таранный удар в воздушном бою стал известен благодаря нижегородцу Петру Нестерову.

«Его последователи не менее смелые и отважные, но при этом о них заботятся современные технологии, помогая сохранять жизни пилотов», — добавил Никитин.

Ранее нижегородцам рассказали, как действовать при обнаружении БПЛА. Прежде всего — необходимо обеспечить собственную безопасность.