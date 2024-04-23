Глеб Никитин продемонстрировал работу нижегородского дрона

«Этот беспилотник собран нижегородцами. Центр военно-патриотического воспитания “Звено” не только собирает свои дроны, но и обучает пилотов. Со своей стороны оказываем поддержку бизнесу, который в тылу также приближает Победу, как и бойцы на фронте, создавая для них современные средства борьбы», — написал губернатор Нижегородской области.