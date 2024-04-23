В Башкирии приняли закон о запрете скотомогильников

«Старые скотомогильники подлежат ликвидации в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Одна из задач законопроекта состоит в предупреждении распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — отметил спикер парламента.