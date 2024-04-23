В Башкирии приняли закон о запрете скотомогильников

Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал, что в республике теперь запрещено создавать новые скотомогильники. Эксплуатировать имеющиеся можно будет до 1 января 2030 года.
«Старые скотомогильники подлежат ликвидации в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Одна из задач законопроекта состоит в предупреждении распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — отметил спикер парламента.
Закон позволил конкретизировать понятие биологических отходов, определить их виды. К биологическим отходам относятся «останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности, ветеринарные конфискаты, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения». Они подразделяются на две категории: умеренно опасные и особо опасные.
«Приоритетное внимание в законе уделено вопросам учета, и это общефедеральная история, — добавил Константин Толкачев. — Информация об организациях, которые имеют дело с биологическими отходами, об объектах уничтожения биологических отходов, включая скотомогильники, будет внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Все потенциально опасные объекты должны быть учтены. Это важнейшее условие безопасности».
Спикер парламента добавил, что всего в Башкирии насчитывается 877 действующих скотомогильников. Практически все они представляют собой защищенные биотермические ямы, конструкция которых исключает взаимодействие отходов с почвой и грунтовыми водами.