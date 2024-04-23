Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцул: центральные власти пытаются закрыть общественное телевидение Гагаузии

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Власти Молдовы пытаются взять под контроль общественное телевидение Гагаузии, а то и вовсе закрыть, об этом в своем Telegram написала башкан автономии Евгения Гуцул.

Источник: Sputnik.md

По ее словам, вещающий в Гагаузии общественный телеканал GRT подвергся проверке со стороны Совета по телевидению и радио (СТР), результатом которой стал вывод, что телеканал представляет «угрозу национальной безопасности Республики Молдова».

«GRT — “угроза национальной безопасности Республики Молдова”. К таким выводам пришел Совет по телевидению и радиовещанию, проанализировав эфир гагаузского общественного телевидения в период со 2 по 8 февраля этого года. Что же так напугало цензоров? В этот период на GRT широко освещалось и обсуждалось десятилетие со дня проведения гагаузских референдумов 2 февраля 2014 года».

отметила башкан.

По ее словам, GRT подвергся нападкам потому, что является «одним из немногих телеканалов, куда еще приглашают представителей оппозиционных партий, где не боятся поднимать действительно острые и злободневные вопросы».

«Такие СМИ не нужны и опасны для этой власти. В современной Молдове никто не в праве критиковать Санду и предлагать альтернативные пути развития. Санду и PAS превратили общественное телевидение Молдовы в партийный рупор и теперь пытаются взять под контроль или закрыть общественное телевидение Гагаузии».

заявила Евгения Гуцул.

Она обратилась к Народному собранию автономии с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании отчет СТР и дать ему соответствующую политическую оценку.

«GRT — это один символов автономии. Исполнительный комитет предпримет все необходимые действия, чтобы защитить GRT и отстоять право компании на независимую редакционную политику», — подытожила башкан.