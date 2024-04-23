Гуцул: центральные власти пытаются закрыть общественное телевидение Гагаузии

«GRT — “угроза национальной безопасности Республики Молдова”. К таким выводам пришел Совет по телевидению и радиовещанию, проанализировав эфир гагаузского общественного телевидения в период со 2 по 8 февраля этого года. Что же так напугало цензоров? В этот период на GRT широко освещалось и обсуждалось десятилетие со дня проведения гагаузских референдумов 2 февраля 2014 года».