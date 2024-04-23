Гуцул: центральные власти пытаются закрыть общественное телевидение Гагаузии

По ее словам, вещающий в Гагаузии общественный телеканал GRT подвергся проверке со стороны Совета по телевидению и радио (СТР), результатом которой стал вывод, что телеканал представляет «угрозу национальной безопасности Республики Молдова».
«GRT — “угроза национальной безопасности Республики Молдова”. К таким выводам пришел Совет по телевидению и радиовещанию, проанализировав эфир гагаузского общественного телевидения в период со 2 по 8 февраля этого года. Что же так напугало цензоров? В этот период на GRT широко освещалось и обсуждалось десятилетие со дня проведения гагаузских референдумов 2 февраля 2014 года».
По ее словам, GRT подвергся нападкам потому, что является «одним из немногих телеканалов, куда еще приглашают представителей оппозиционных партий, где не боятся поднимать действительно острые и злободневные вопросы».
«Такие СМИ не нужны и опасны для этой власти. В современной Молдове никто не в праве критиковать Санду и предлагать альтернативные пути развития. Санду и PAS превратили общественное телевидение Молдовы в партийный рупор и теперь пытаются взять под контроль или закрыть общественное телевидение Гагаузии».
Она обратилась к Народному собранию автономии с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании отчет СТР и дать ему соответствующую политическую оценку.
«GRT — это один символов автономии. Исполнительный комитет предпримет все необходимые действия, чтобы защитить GRT и отстоять право компании на независимую редакционную политику», — подытожила башкан.