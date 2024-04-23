Лидер молдавской партии «Возрождение» заявила о давлении на допросе

В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
«Как только прилетела, меня прямо у автобуса встретили три сотрудника СИБ и позвали в отдельный кабинет поговорить. Там меня держали два часа, читали вопросы, которые были распечатаны на бумаге А4, напечатаны на компьютере, как на экзамене: первый, второй вопрос… “Россия — страна-агрессор. Вы знаете, что, возможно, будет уголовное дело?” Все вопросы про Россию: что мы там делали, что это за партии, какие у нас дальнейшие цели. Запугивание и психическое давление. Конкретных бумаг не показывали. Ничего я не подписывала. Единственное, что с адвокатом мне разрешали поговорить либо даже ответить ему на звонок», — сказала Параска.
При этом она отметила, что к сотрудникам СИБ нет никаких претензий. «Потому что заметно было, что это указание. По поводу дальнейших действий они сказали, что будут держать нас в курсе», — подчеркнула Параска.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.