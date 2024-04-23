Лидер молдавской партии «Возрождение» заявила о давлении на допросе

«Как только прилетела, меня прямо у автобуса встретили три сотрудника СИБ и позвали в отдельный кабинет поговорить. Там меня держали два часа, читали вопросы, которые были распечатаны на бумаге А4, напечатаны на компьютере, как на экзамене: первый, второй вопрос… “Россия — страна-агрессор. Вы знаете, что, возможно, будет уголовное дело?” Все вопросы про Россию: что мы там делали, что это за партии, какие у нас дальнейшие цели. Запугивание и психическое давление. Конкретных бумаг не показывали. Ничего я не подписывала. Единственное, что с адвокатом мне разрешали поговорить либо даже ответить ему на звонок», — сказала Параска.