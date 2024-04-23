От Совмина, двух палат парламента, от областей. Кто может войти в Президиум Всебелорусского народного собрания

Напомним, что в состав Всебелорусского народного собрания войдет до 1200 человек. Известно, что от местных советов депутатов делегатами стало 350 человек, от гражданского общества — 400. Причем делегат принимает участие в работе ВНС без отрыва от своей работы. Срок его полномочий — 5 лет.