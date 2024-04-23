От Совмина, двух палат парламента, от областей. Кто может войти в Президиум Всебелорусского народного собрания

Выдвижение кандидатов в Президиум Всебелорусского народного собрания идет в республике.
Так, 23 апреля от Минской области в представительный орган ВНС Миноблсовет депутатов на заседании своего президиума выдвинул кандидатом онколога Сергея Полякова, который является директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Об этом пишет БелТА. А от Гомельщины кандидатом в Президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули директора Гомельского химзавода Дмитрия Чернякова.
Витебская область предлагает кандидатом в Президиум ВНС генерального директора Витебскоблгаза Александра Бранцевича.
Ранее агентство сообщало, что 22 апреля на заседании президиума Правительства утвержден кандидатом в состав Президиума Всебелорусского собрания руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак. Эта информация указана на телеграм-канале Совмина.
Своим кандидатом в Президиум ВНС Совет Палаты представителей выдвинул парламентария Марину Ленчевскую. А члены Президиума Совета Республики единогласно поддержали кандидатуру Сергея Сивца. Об этом сообщили телеграм-каналы обеих палат Национального собрания.
Напомним, что в состав Всебелорусского народного собрания войдет до 1200 человек. Известно, что от местных советов депутатов делегатами стало 350 человек, от гражданского общества — 400. Причем делегат принимает участие в работе ВНС без отрыва от своей работы. Срок его полномочий — 5 лет.