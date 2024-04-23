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Минтранс Беларуси предлагает обсудить работу реестра маршруток и такси

Минтранс Беларуси организовал обсуждение работы реестра перевозок пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси предложили обсудить работу реестра для маршруток и такси. Информация опубликована на Национальном правовом портале.

Сообщается, что на общественное обсуждение был вынесен проект постановления белорусского правительства № 32 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2024 г». Указанный проект связан с порядком работы реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Говорится, что для таксистов, а также для водителей автобусов, которые выполняют нерегулярные перевозки, будет установлена форма учета заказов — выполненных и невыполненных. Данные о заказах будут включаться в реестр.

Отмечается, что общественное обсуждение началось с 22 апреля. Оно будет проводиться по 1 2024 года. У участников рынка будет возможность задать вопросы, связанные с работой в новых условиях, в специальном тематическом разделе на портале parvo.by.