Анастасия Терпугова возглавила новое министерство в правительстве Омской области

Напомним, новое ведомство образовалось в результате переименования Министерства региональной политики и массовых коммуникаций.
«Назначить Терпугову Анастасию Петровну министром внутренней политики Омской области 23 апреля 2024 года», — говорится в тексте распоряжения губернатора Омской области.
Отметим, что прежнее Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова возглавляла с июня 2023 года.
Добавим, что накануне Министерство внутренней политики Омской области получило нового замминистра. На этот пост назначена бывший замдиректора 12 канала Ольга Колесник.
Ранее этот пост занимала Ольга Боровская, которая 19 апреля 2024 года сообщила о своей отставке.