Совмин Беларуси одобрил союзный проект создания монумента на Курской дуге

Совет министров Беларуси одобрил проект Союзного государства о создании монумента Воину-победителю в историко-культурном мемориальном комплексе «Северный фас Курской дуги». Это следует из постановления белорусского правительства № 301 от 22 апреля 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что Министерству культуры Беларуси необходимо внести данный проект в Совет министров Союзного государства. Как пишет Sputnik.by, согласно замыслу, мемориал возвысится над «Озером слез». Речь идет про искусственный водоем, который находится в стадии строительства. Сказано, что силуэт мемориала будет отражаться в водной глади, формируя образ стрелы. В центре монумента, согласно задумке, будет гореть вечный огонь. А в основании звезды победы будет место для возложения цветов.