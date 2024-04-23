Совмин Беларуси одобрил союзный проект создания монумента на Курской дуге

В документе сказано, что Министерству культуры Беларуси необходимо внести данный проект в Совет министров Союзного государства. Как пишет Sputnik.by, согласно замыслу, мемориал возвысится над «Озером слез». Речь идет про искусственный водоем, который находится в стадии строительства. Сказано, что силуэт мемориала будет отражаться в водной глади, формируя образ стрелы. В центре монумента, согласно задумке, будет гореть вечный огонь. А в основании звезды победы будет место для возложения цветов.