Российская компания поддержит одаренных студентов Узбекистана и предоставит доступ к своей образовательной платформе

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сфере поддержки молодых ученых и подготовки кадров для инновационного развития химической промышленности и сельского хозяйства России и Узбекистана.
Сотрудничество будет направлено на поддержку одаренных студентов, обмен знаниями и опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и рационального использования минеральных удобрений, развитие цифровых технологий.
Стороны также намерены расширять использование узбекскими студентами и преподавателями международной цифровой образовательной платформы ФосАгро Pro Agro Lectorium.
«Химическая промышленность входит в число базовых отраслей экономик как Узбекистана, так и России. Поэтому сегодняшнее соглашение — знаковое для наших стран. Совместными усилиями мы сможем внести значимый вклад в обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, в укрепление продовольственной безопасности и развитие научной базы, необходимой для создания высокопроизводительного сельского хозяйства, не наносящего ущерб окружающей среде», — прокомментировал и.о. председателя правления «Узкимёсаноат» Тимур Мухамеджанов.