Российская компания поддержит одаренных студентов Узбекистана и предоставит доступ к своей образовательной платформе

«Химическая промышленность входит в число базовых отраслей экономик как Узбекистана, так и России. Поэтому сегодняшнее соглашение — знаковое для наших стран. Совместными усилиями мы сможем внести значимый вклад в обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, в укрепление продовольственной безопасности и развитие научной базы, необходимой для создания высокопроизводительного сельского хозяйства, не наносящего ущерб окружающей среде», — прокомментировал и.о. председателя правления «Узкимёсаноат» Тимур Мухамеджанов.