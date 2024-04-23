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Аксенов оценил меры безопасности в Крыму

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Меры безопасности в Крыму предпринимаются исчерпывающие, никакие «сухопутные операции» полуострову не угрожают, достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию — это поручение выполняется».

сказал Аксенов

«Гарантированно Крыму никакие “сухопутные операции” не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны», — подчеркнул глава региона.