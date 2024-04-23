Аксенов оценил меры безопасности в Крыму

«Мы находимся в одном из регионов, который располагается близко к фронту, при этом те меры, которые принимаются по безопасности всеми службами, я считаю исчерпывающими. То есть те вопросы, которые связаны с поручениями президента о формировании в Крыму достаточных сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию — это поручение выполняется».
«Гарантированно Крыму никакие “сухопутные операции” не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет. А с точки рения диверсионных групп, я докладывал президенту, что в Крыму за последние годы все, кто совершил диверсии за последние годы, все террористические группы без исключения, задержаны», — подчеркнул глава региона.