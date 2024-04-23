Виталий Хоценко рассказал о работе над созданием в Омске центра талантов «Сириус 55»

«Проделана большая работа. Важно, что уже стартовали профильные программы, которые уже охватили несколько сотен школьников Омской области. Отмечу, что центр берёт на себя функции координатора внутри региона ключевых мероприятий, начиная с комплекса проектов “Большие вызовы”, которые проводятся федеральным “Сириусом”, и вплоть до этапов всероссийской олимпиады школьников. Это путь к тому, что региональный центр станет региональной площадкой развития талантов, координирующей все представленные в регионе ресурсы. Уверен, что региональный центр вместе со всей отраслью поможет выйти на новый уровень качества образования и качества кадров», — добавил заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех», директор департамента науки Антон Гусев.