Виталий Хоценко рассказал о работе над созданием в Омске центра талантов «Сириус 55»

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» создаётся в Омске по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В будущем он должен стать аналогом федерального Образовательного центра «Сириус».
«Мы приняли план нашей работы, утвердили ключевые направления деятельности регионального центра, положения об экспертном совете и его состав, а также о правилах и критериях отбора учащихся на образовательные программы центра. Наш “Сириус 55” в будущем должен стать аналогом федерального Образовательного центра “Сириус”. Мы уже используем его наработки и методики, активно взаимодействуем с ним, организуя участие наших школьников в интенсивных профильных программах. Мы также заинтересованы в подготовке специалистов регионального центра по программам повышения квалификации на площадке Образовательного центра “Сириус 55”, — рассказал Виталий Хоценко.
На сегодняшний день сформирован годовой календарный план образоваельных программ по ключевым направлениям деятельности центра, таким как «Наука», «Спорт» и «Искусство», в том числе с применением дистанционных технологий. Центр получил лицензию на осуществление образовательной деятельности и будет сотрудничать с омскими вузами для использования и образовательных и спортплощадок.
«Проделана большая работа. Важно, что уже стартовали профильные программы, которые уже охватили несколько сотен школьников Омской области. Отмечу, что центр берёт на себя функции координатора внутри региона ключевых мероприятий, начиная с комплекса проектов “Большие вызовы”, которые проводятся федеральным “Сириусом”, и вплоть до этапов всероссийской олимпиады школьников. Это путь к тому, что региональный центр станет региональной площадкой развития талантов, координирующей все представленные в регионе ресурсы. Уверен, что региональный центр вместе со всей отраслью поможет выйти на новый уровень качества образования и качества кадров», — добавил заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех», директор департамента науки Антон Гусев.
«Сириус 55» станет единым образовательным, учебно-методическим и информационно-аналитическим центром и позволит преодолеть имеющиеся в регионе дефициты в работе с одаренными детьми.