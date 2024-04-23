Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины

Российская армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны России Шойгу. Он также указал, что состав и структура вооруженных сил РФ будет усовершенствована «соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками».