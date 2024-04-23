Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины

Выступая на коллегии Минобороны, глава ведомства отметил, что российским военнослужащим удалось «развеять миф о превосходстве западного вооружения». Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, по словам Сергея Шойгу, в разы нарастили свои мощности, а боевые возможности российской армии значительно выросли.
Министр обороны РФ также прокомментировал решение нижней палаты Конгресса США одобрить выделение $61 млрд для помощи Украине. Он назвал позицию США циничной, ведь «умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы».
«Соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — сказал Сергей Шойгу.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере $61 млрд. Теперь его должен рассмотреть Сенат США. В случае его одобрения $20 млрд уйдет на восполнение американских запасов, $14 млрд — на покупку вооружений, $9 млрд — на выдачу кредитов. Законопроект также предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.