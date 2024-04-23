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Ещё одна омская чиновница пополнила команду мэра Томска Махини

Омичка Ирина Фрайндт пополнила команду томского градоначальника Дмитрия Махини.

Источник: МЭРИЯ ТОМСКА

Как сообщили в администрации Томска, она заняла должность зама мэра по экономическому развитию.

Ирина Фрайндт окончила ОмГУ по специальности «Менеджмент» в 2001 году. В 2013-м прошла переподготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Она занимала различные должности в областном правительстве и мэрии Омска. Так с 2019 года и до настоящего времени она времени руководила КУ Омска «Аналитическое сопровождение».

Напомним, что Фрайндт не первая представительница Омска в томской мэрии. Ранее туда работать пришли Виктор Радул и Валерия Чеснакова.