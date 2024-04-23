Ещё одна омская чиновница пополнила команду мэра Томска Махини

Как сообщили в администрации Томска, она заняла должность зама мэра по экономическому развитию.
Ирина Фрайндт окончила ОмГУ по специальности «Менеджмент» в 2001 году. В 2013-м прошла переподготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Она занимала различные должности в областном правительстве и мэрии Омска. Так с 2019 года и до настоящего времени она времени руководила КУ Омска «Аналитическое сопровождение».
Напомним, что Фрайндт не первая представительница Омска в томской мэрии. Ранее туда работать пришли Виктор Радул и Валерия Чеснакова.