Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

Власти Крыма ранее установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Принятые меры призваны не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. Теперь республика планирует выйти с инициативой на федеральный уровень.
«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию. Ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России», — сказал глава Крыма в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что речь в данном случае не идет об ущемлении прав мигрантов — законодательные изменения должны быть справедливыми, но прежде всего нацеленными на защиту прав россиян.
До 1 мая в Крыму планируется подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы, сообщал ранее Глава Крыма. По данным МВД по республике, за три месяца текущего года правоохранители выявили около 2700 фактов нарушения миграционного законодательства. Вынесены 392 решения об административном выдворении иностранцев с территории РФ.