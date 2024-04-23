Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию. Ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России», — сказал глава Крыма в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».