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Алиев сообщил об отсутствии у Азербайджана планов по вступлению в ЕАЭС

БАКУ, 23 апреля. /ТАСС/. У Баку нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Источник: Reuters

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе. Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», — сказал Алиев на международной конференции в Баку.

ЕАЭС