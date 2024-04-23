Алиев сообщил об отсутствии у Азербайджана планов по вступлению в ЕАЭС

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе. Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», — сказал Алиев на международной конференции в Баку.