СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

«Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков», — следует из сообщения.
Согласно свидетельствам очевидцев, основанием для отказа стала принадлежность к России. В СПЧ добавили, что, по данным дипломатов, сотрудники авиакомпании ведут себя зачастую некорректно, унижая достоинство россиян.
Вместе с тем российское посольство в Турции обратилось в авиакомпанию за разъяснениями, а в МИД страны отправили официальную ноту.
«Однако внятной реакции до сих пор не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов по-прежнему имеют место», — подчеркивается в заявлении.
Сотрудники турецкой авиакомпании 19 апреля не пустили россиянина на борт самолета, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было все в порядке. Подобная ситуация произошла и ранее с тремя россиянками. Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что пассажиркам не предоставили официальные документы о запрете посадки, вместо этого «позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение».
Комментируя это, в Turkish Airlines отметили, что возможной причиной отказа является позиция мексиканского правительства. Представитель авиакомпании указал, что это может быть связано с обеспокоенностью Мексики ситуацией с беженцами.
Посольство России рекомендовало отказаться от полетов авиаперевозчиком, а также судиться с ним.