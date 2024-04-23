Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к турецкому послу в России Танжу Бильгичу из-за недопуска на рейсы авиакомпании Turkish Airlines россиян, следующих через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом 23 апреля говорится в заявлении Совета, опубликованном в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков», — следует из сообщения.

Согласно свидетельствам очевидцев, основанием для отказа стала принадлежность к России. В СПЧ добавили, что, по данным дипломатов, сотрудники авиакомпании ведут себя зачастую некорректно, унижая достоинство россиян.

Вместе с тем российское посольство в Турции обратилось в авиакомпанию за разъяснениями, а в МИД страны отправили официальную ноту.

«Однако внятной реакции до сих пор не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов по-прежнему имеют место», — подчеркивается в заявлении.

В СПЧ заключили, что продолжают следить за ситуацией и рассчитывают на соответствующую оценку от турецких властей.

Сотрудники турецкой авиакомпании 19 апреля не пустили россиянина на борт самолета, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было все в порядке. Подобная ситуация произошла и ранее с тремя россиянками. Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что пассажиркам не предоставили официальные документы о запрете посадки, вместо этого «позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение».

Комментируя это, в Turkish Airlines отметили, что возможной причиной отказа является позиция мексиканского правительства. Представитель авиакомпании указал, что это может быть связано с обеспокоенностью Мексики ситуацией с беженцами.

Посольство России рекомендовало отказаться от полетов авиаперевозчиком, а также судиться с ним.

права человека