СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Сотрудники турецкой авиакомпании 19 апреля не пустили россиянина на борт самолета, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было все в порядке. Подобная ситуация произошла и ранее с тремя россиянками. Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что пассажиркам не предоставили официальные документы о запрете посадки, вместо этого «позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение».