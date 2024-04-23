Мэр Кудрявцев заявил, что Новосибирск надо застраивать по управляемому сценарию

«Архитектурный облик города должен развиваться тоже по управляемому сценарию, чтобы при строительстве новых микрорайонов мы не видели посреди пешеходных дорожек и тротуаров случайным образом всплывающие опоры уличного освещения. Чтобы с коляской везде можно было проехать, чтобы были маршруты для маломобильных граждан, поэтому в любом случае должен быть архитектор, должна быть эта компетенция, и процесс должен быть управляемым. Как управляем? Да, это всестороннее обсуждение. Здесь нужно плотное взаимодействие с экспертным сообществом, с проектными институтами. И вот здесь, конечно же, хотелось бы выстроить эту работу комплексно. Изучая этот вопрос, заметил, что во многих городах уже есть центры по развитию городов. Это Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва. Во многих мегаполисах такие структуры есть, где общественники, футурологи, дизайнеры обсуждают эту работу, выстраивают решения, архитектор с профессиональным взглядом просматривает итоги этой работы, и потом уже реализуются задачи», — сообщил BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.