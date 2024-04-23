Мэр Кудрявцев заявил, что Новосибирск надо застраивать по управляемому сценарию

Новый мэр Максим Кудрявцев считает, что Новосибирску может быть полезен опыт российских мегаполисов, в которых созданы центры по развитию города. По его мнению, это может хаотичную, непродуманную застройку.
Несмотря на существующий генплан и процедуры согласования новых проектов на градостроительном совете в Новосибирске регулярно возникают споры и скандалы из-за точечной застройки и архитектурных решений в новых объектов. Новому руководителю город уже задают вопросы, как всё будет дальше.
«Архитектурный облик города должен развиваться тоже по управляемому сценарию, чтобы при строительстве новых микрорайонов мы не видели посреди пешеходных дорожек и тротуаров случайным образом всплывающие опоры уличного освещения. Чтобы с коляской везде можно было проехать, чтобы были маршруты для маломобильных граждан, поэтому в любом случае должен быть архитектор, должна быть эта компетенция, и процесс должен быть управляемым. Как управляем? Да, это всестороннее обсуждение. Здесь нужно плотное взаимодействие с экспертным сообществом, с проектными институтами. И вот здесь, конечно же, хотелось бы выстроить эту работу комплексно. Изучая этот вопрос, заметил, что во многих городах уже есть центры по развитию городов. Это Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва. Во многих мегаполисах такие структуры есть, где общественники, футурологи, дизайнеры обсуждают эту работу, выстраивают решения, архитектор с профессиональным взглядом просматривает итоги этой работы, и потом уже реализуются задачи», — сообщил BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Глава города подчеркивает, что точечная застройка себя изжила, особенно при развитии новых микрорайонов.