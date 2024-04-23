Свердловские депутаты отклонили законопроект об увеличении зарплат госслужащим

Депутат от ЕР Владимир Радаев отметил, что нехватка кадров фиксируется на самих предприятиях. «В Каменске-Уральском не хватает 200 человек, на “Евраз НТМК” около 1 тыс. человек, на Уралвагонзаводе — 5 тыс. человек не хватает, и вы говорите, что служащих нет», — отметил он.