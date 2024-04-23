Zeit: Шольц считает, что у России нет оснований ссылаться на труды Канта

«Уже хотя бы поэтому у [президента РФ Владимира] Путина нет малейших оснований ссылаться на Канта», — утверждал он. Россия, по его словам, пытается «присвоить Канта и его труды». «Для Канта было очевидно — тот, на кого нападают, имеет право защищаться», — отметил Шольц.
Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у северной стены Кафедрального собора в Кенигсберге (ныне Калининград) на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта).
Музей Канта расположен в башенной части Кафедрального собора — воссозданного после Второй мировой войны памятника культуры федерального значения XIV века. Музея был открыт в 1998 году. Экспозиционное пространство разместилось на трех этажах.
В 2024 году по указу президента России Владимира Путина отмечается 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта (22 апреля 1724 года — 12 февраля 1804 года). Центральное событие, приуроченное к этой дате, Международный Кантовский конгресс, который открылся в Калининграде 22 апреля и завершится 25 апреля.