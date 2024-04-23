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Zeit: Шольц считает, что у России нет оснований ссылаться на труды Канта

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что у российского руководства нет оснований ссылаться на труды Иммануила Канта, поскольку нынешняя политика Москвы противоречит его убеждениям. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 300-летию со дня рождения немецкого философа, сообщает на своем сайте газета Zeit.

Вечерняя проекция портрета Иммануила Канта в Калининграде
Источник: РИА "Новости"

«Уже хотя бы поэтому у [президента РФ Владимира] Путина нет малейших оснований ссылаться на Канта», — утверждал он. Россия, по его словам, пытается «присвоить Канта и его труды». «Для Канта было очевидно — тот, на кого нападают, имеет право защищаться», — отметил Шольц.

Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и других. Кант также является известным географом, ему было присвоено звание почетного члена Российской академии наук, в том числе и за лекции по географии.

Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у северной стены Кафедрального собора в Кенигсберге (ныне Калининград) на острове Кнайпхоф (ныне остров Канта).

Музей Канта расположен в башенной части Кафедрального собора — воссозданного после Второй мировой войны памятника культуры федерального значения XIV века. Музея был открыт в 1998 году. Экспозиционное пространство разместилось на трех этажах.

В 2024 году по указу президента России Владимира Путина отмечается 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта (22 апреля 1724 года — 12 февраля 1804 года). Центральное событие, приуроченное к этой дате, Международный Кантовский конгресс, который открылся в Калининграде 22 апреля и завершится 25 апреля.

наука