Zeit: Шольц считает, что у России нет оснований ссылаться на труды Канта

«Уже хотя бы поэтому у [президента РФ Владимира] Путина нет малейших оснований ссылаться на Канта», — утверждал он. Россия, по его словам, пытается «присвоить Канта и его труды». «Для Канта было очевидно — тот, на кого нападают, имеет право защищаться», — отметил Шольц.

Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и других. Кант также является известным географом, ему было присвоено звание почетного члена Российской академии наук, в том числе и за лекции по географии.