Абдулла Арипов и Денис Мантуров обсудили реализацию узбекско-российских экономических проектов

В рамках встречи в Ташкенте был обсужден широкий спектр тем — от содействия в реализации крупных проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана до вопросов логистики и развития двусторонней торговли.
«Взаимная торговля демонстрирует хорошую динамику. Год мы завершили на подъеме — 9,7 миллиарда долларов, рост на 12%. В январе текущего года товарооборот прибавил еще около 13%, объем торговли составил более 713 миллионов долларов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга России.
Также стороны рассмотрели шаги по развитию совместных проектов в разных отраслях — фармацевтике, атомной энергетике, транспорте, тяжелом машиностроении, стандартизации.
Напомним, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров прибыл в Узбекистан для участия в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в эти дни в Ташкенте.