Абдулла Арипов и Денис Мантуров обсудили реализацию узбекско-российских экономических проектов

«Взаимная торговля демонстрирует хорошую динамику. Год мы завершили на подъеме — 9,7 миллиарда долларов, рост на 12%. В январе текущего года товарооборот прибавил еще около 13%, объем торговли составил более 713 миллионов долларов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга России.