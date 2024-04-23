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Абдулла Арипов и Денис Мантуров обсудили реализацию узбекско-российских экономических проектов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава Минпромторга России Денис Мантуров обсудили реализацию проектов в фармацевтике, атомной энергетике, транспорте и тяжелом машиностроении, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В рамках встречи в Ташкенте был обсужден широкий спектр тем — от содействия в реализации крупных проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана до вопросов логистики и развития двусторонней торговли.

«Взаимная торговля демонстрирует хорошую динамику. Год мы завершили на подъеме — 9,7 миллиарда долларов, рост на 12%. В январе текущего года товарооборот прибавил еще около 13%, объем торговли составил более 713 миллионов долларов», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга России.

Также стороны рассмотрели шаги по развитию совместных проектов в разных отраслях — фармацевтике, атомной энергетике, транспорте, тяжелом машиностроении, стандартизации.

Напомним, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров прибыл в Узбекистан для участия в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в эти дни в Ташкенте.

экономика