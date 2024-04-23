Партии блока «Победа» могут быть привлечены по статье «Измена Родине»

«С нашей точки зрения, произошедшее может угрожать безопасности государства и является очередным действием преступной группировки Шор. Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в Москве и в свое время каждое действие будет квалифицировано».
На вопрос ведущей о том, планирует ли прокуратура рассматривать это в контексте статьи «Измена Родине», он ответил: «В том числе рассматривается и этот состав преступления в отношении событий, которые мы наблюдаем. В том числе рассматривается и эта возможность прокуратурой».
О создании нового избирательного блока «Победа» было объявлено 21 апреля в Москве, где прошел съезд оппозиционных сил Молдовы.
В блок «Победа» вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы».