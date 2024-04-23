Партии блока «Победа» могут быть привлечены по статье «Измена Родине»

«С нашей точки зрения, произошедшее может угрожать безопасности государства и является очередным действием преступной группировки Шор. Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в Москве и в свое время каждое действие будет квалифицировано».