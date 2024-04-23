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Партии блока «Победа» могут быть привлечены по статье «Измена Родине»

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил в телеэфире, что прокуратура республики рассматривает создание в Москве подконтрольными Илану Шору партиями оппозиционного блока «Победа» через призму Уголовного кодекса страны, в том числе в контексте статьи «Измена Родине».

Источник: Sputnik.md

«С нашей точки зрения, произошедшее может угрожать безопасности государства и является очередным действием преступной группировки Шор. Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в Москве и в свое время каждое действие будет квалифицировано».

сказал Мунтяну.

На вопрос ведущей о том, планирует ли прокуратура рассматривать это в контексте статьи «Измена Родине», он ответил: «В том числе рассматривается и этот состав преступления в отношении событий, которые мы наблюдаем. В том числе рассматривается и эта возможность прокуратурой».

О создании нового избирательного блока «Победа» было объявлено 21 апреля в Москве, где прошел съезд оппозиционных сил Молдовы.

В блок «Победа» вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы».