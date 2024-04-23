Глава Башкирии встретился с послом России в ОАЭ

В ходе встречи Радий Хабиров рассказал о состоявшейся накануне на площадке МИД РФ в Москве презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкирии для дипломатического корпуса иностранных государств.
«Присутствовали послы и представители 85 государств. Мы также подготовили выставку, культурную программу. После презентации очень много общались, налаживали связи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал высокую оценку этому мероприятию», — сказал Хабиров.
Глава РБ отметил, что регион готов к широкому сотрудничеству с арабскими странами, включая развитие взаимной торговли и совместных проектов по выходу на рынки стран Ближнего Востока и Африки. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос открытия представительств республики в Иране и ОАЭ.
«Во внешнеторговом обороте Башкортостана ОАЭ занимают шестое место. Только за прошлый год объем торговли вырос в пять с половиной раз. Это очень хороший показатель. Мы активно расширяем взаимодействие в сферах высоких технологий, спорта и туризма», — подчеркнул Хабиров.
Посол России в ОАЭ выразил признательность Главе Башкирии за поддержку и стремление к наращиванию сотрудничества.
«Объединенные Арабские Эмираты — наш ведущий торгово-экономический партнер в арабском мире. У России большие возможности для кооперации с этой страной. Мы можем вывести сотрудничество на качественно новый уровень», — сказал Тимур Забиров.
Напомним, крупнейшее деловое мероприятие объединило 2 тысячи делегатов и порядка 10 тысяч онлайн-участников из более чем 45 стран мира, включая представителей предпринимательского сообщества, власти и международных организаций.