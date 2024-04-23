Глава Башкирии встретился с послом России в ОАЭ

Глава РБ отметил, что регион готов к широкому сотрудничеству с арабскими странами, включая развитие взаимной торговли и совместных проектов по выходу на рынки стран Ближнего Востока и Африки. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос открытия представительств республики в Иране и ОАЭ.