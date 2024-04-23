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Молдова и Испания взаимно признали водительские права

Водительские удостоверения, выданные в Республике Молдова, будут признаваться в Испании. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Кишинёве.

Источник: Комсомольская правда

Водительские удостоверения, выданные в Республике Молдова, будут признаваться в Испании. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Кишинёве.

— Это важный шаг к тому, чтобы сделать путешествия более простыми и удобными. Соглашение предусматривает, что, находясь в поездке, путешествуя по Испании, мы не будем сталкиваться с проблемами при замене прав или препятствиями при контроле документов. А для тех, кто решил работать в Испании, будет возможность конвертировать права без бюрократических проволочек, — отметил министр внутренних дел РМ Адриан Ефрос.

Его коллега из Испании Фернандо Гранде Марласка добавил, что наши страны хорошо сотрудничают в области безопасности, а признание водительских удостоверений является важным шагом в этом процессе, пишет radiomoldova.md.

До настоящего времени Молдова заключила аналогичные соглашения с Италией, Литвой и Турцией. Также обсуждаются договоры с Азербайджаном и Францией.

А также Молдова и Израиль будут взаимно признавать водительские удостоверения.

Правительство утвердило соглашение, подписанное послом Ройтманом и представителями администрации Тель-Авива, и представит его в парламент для ознакомления.