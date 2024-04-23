Молдова и Испания взаимно признали водительские права

— Это важный шаг к тому, чтобы сделать путешествия более простыми и удобными. Соглашение предусматривает, что, находясь в поездке, путешествуя по Испании, мы не будем сталкиваться с проблемами при замене прав или препятствиями при контроле документов. А для тех, кто решил работать в Испании, будет возможность конвертировать права без бюрократических проволочек, — отметил министр внутренних дел РМ Адриан Ефрос.