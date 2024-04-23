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Участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Музыканты из группы «Би-2» хотят получить гражданство Молдавии, сообщил в Telegram-канале глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня несколько участников группы “Би-2” и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — написал он.

По словам Бэлуцел, Кишинев таким образом «открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны».

Глава пресс-службы добавил, что заявления о получении гражданства направят президенту Майе Санду. Их будут рассматривать в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Молдавии», уточнил он.

В конце февраля музыкантов группы «Би-2» арестовали в Таиланде. После концерта на Пхукете их обвинили в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорили к штрафам и выдворили из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль.

Известно, что у четверых из семи участников «Би-2» есть гражданство Израиля, а у двоих — Австралии и США.