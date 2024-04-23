Несколько участников группы «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии

При этом Бэлуцел не уточнил, о ком из участников группы идет речь. По его словам, заявления о получении гражданства будут направлены президенту Молдавии Майе Санду. «Документы будут рассматриваться в порядке процедуры “предоставления гражданства в интересах Республики Молдова”, — добавил он.