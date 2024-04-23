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Несколько участников группы «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Несколько участников музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня несколько участников группы “Би-2” и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Бэлуцел не уточнил, о ком из участников группы идет речь. По его словам, заявления о получении гражданства будут направлены президенту Молдавии Майе Санду. «Документы будут рассматриваться в порядке процедуры “предоставления гражданства в интересах Республики Молдова”, — добавил он.

В новость внесена правка (15:28 мск) — уточняется фамилия главы администрации президента, верно — Бэлуцел.

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