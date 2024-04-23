Бизнес-омбудсмен Башкирии хочет защищать предпринимателей в суде

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Ирина Абрамова предложила депутатам Госсобрания РБ внести поправку в Уголовный кодекс РФ, по которой бизнес-омбудсмены смогут защищать предпринимателей в суде.
В частности, Абрамова просит допуска для себя и коллег при расследовании экономических преступлений и избрании меры пресечения. В 2023 лишь в одном случае удалось добиться замены ареста на подписку о невыезде. В целом, суды крайне редко избирают меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
«Это очень важно для бизнеса, так как в случае ареста предприниматель фактически теряет контроль над своим предприятием, а это и рабочие места, и налоги. Часто это приводит просто к потере бизнеса», — сказала Абрамова.
Отметим, что в 2023 году за помощью омбудсмена обратились 235 предпринимателей, из них 55 человеку пожаловались на действия правоохранителей.