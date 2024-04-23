Еще один отряд спецназа создан в Беларуси

Данное спецподразделение, как и другие 11 аналогичных подразделений, будет привлекаться к поиску и ликвидации бандформирований, диверсионных и разведывательных групп, охране границы, а также задержанию преступников.
«По словам командира отряда спецназначения “Гром” Виктора Смолича, новое формирование традиционно получило название одной из природных стихий. “Гром” расшифровывается как готовность, решительность, отвага и мужество».
Отряд спецназа «Гром» будет располагаться в Бобруйске и Могилеве и в его составе будет несколько боевых групп, в том числе, группа применения и расчеты огневой поддержки.
Новый отряд в ближайшие недели приступит к боевому слаживанию на базе учебного центра внутренних войск, где бойцов будут тренировать опытные инструкторы.
«Для выполнения поставленных задач в отряде есть специалисты самого широкого профиля. Это снайперы, пулеметчики, гранатометчики. На вооружении отряда находятся несколько видов оружия, а также разведывательно-ударные дроны», — рассказал командир отряда.