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Еще один отряд спецназа создан в Беларуси

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Новый отряд специального назначения создан во внутренних войсках на базе войсковой части 6713 в Могилеве.

Источник: Sputnik.by

Данное спецподразделение, как и другие 11 аналогичных подразделений, будет привлекаться к поиску и ликвидации бандформирований, диверсионных и разведывательных групп, охране границы, а также задержанию преступников.

«По словам командира отряда спецназначения “Гром” Виктора Смолича, новое формирование традиционно получило название одной из природных стихий. “Гром” расшифровывается как готовность, решительность, отвага и мужество».

пишет БелТА.

Отряд спецназа «Гром» будет располагаться в Бобруйске и Могилеве и в его составе будет несколько боевых групп, в том числе, группа применения и расчеты огневой поддержки.

Новый отряд в ближайшие недели приступит к боевому слаживанию на базе учебного центра внутренних войск, где бойцов будут тренировать опытные инструкторы.

«Для выполнения поставленных задач в отряде есть специалисты самого широкого профиля. Это снайперы, пулеметчики, гранатометчики. На вооружении отряда находятся несколько видов оружия, а также разведывательно-ударные дроны», — рассказал командир отряда.