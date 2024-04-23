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Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа в Ташкенте. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главы МИД Узбекистана и Великобритании Бахтиёр Саидов и Дэвид Кэмерон подписали в Ташкенте Декларацию о всестороннем партнерстве и Меморандум о сотрудничестве в области региональных и международных отношений и инфраструктуры, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации узбекского МИДа, основное внимание в ходе встречи министров было сосредоточено на наращивании экономических связей.

«Ценим готовность британской стороны содействовать активизации деловых связей и углублению сотрудничества в сфере образования», — также отметил глава узбекского ведомства Бахтиёр Саидов.

После официальных встреч британский министр погулял по Ташкенту, ознакомился с работами мастеров-керамистов и отведал легендарный ташкентский плов.

Отметим, что предыдущий визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании состоялся в январе 1996 года.

Напомним, что в ходе своего вчерашнего визита в Таджикистан Дэвид Кэмерон провозгласил «новую эру» в отношениях между Великобританией и Центральной Азией.

экономика