Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа в Ташкенте. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главы МИД Узбекистана и Великобритании Бахтиёр Саидов и Дэвид Кэмерон подписали в Ташкенте Декларацию о всестороннем партнерстве и Меморандум о сотрудничестве в области региональных и международных отношений и инфраструктуры, передает корреспондент Podrobno.uz.