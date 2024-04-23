Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали два документа в Ташкенте. Видео

По информации узбекского МИДа, основное внимание в ходе встречи министров было сосредоточено на наращивании экономических связей.
«Ценим готовность британской стороны содействовать активизации деловых связей и углублению сотрудничества в сфере образования», — также отметил глава узбекского ведомства Бахтиёр Саидов.
После официальных встреч британский министр погулял по Ташкенту, ознакомился с работами мастеров-керамистов и отведал легендарный ташкентский плов.
Отметим, что предыдущий визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании состоялся в январе 1996 года.
Напомним, что в ходе своего вчерашнего визита в Таджикистан Дэвид Кэмерон провозгласил «новую эру» в отношениях между Великобританией и Центральной Азией.