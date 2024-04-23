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Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает это.

Источник: Reuters

«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», — сказал Эрдоган журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил надежду, что Армения «выберет путь создания новых начал для светлого завтра», и благодаря этому «начнется новая эра».

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Анкара в одностороннем порядке закрыла наземную и воздушную границы с Арменией и держит ее в сухопутной блокаде с 1993 года из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В январе 2022-го в Москве прошла первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран. Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян договорились продолжились переговоры для нормализации отношений. В феврале 2023 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о возможности открытия армяно-турецкой границы.