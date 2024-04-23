Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Анкара в одностороннем порядке закрыла наземную и воздушную границы с Арменией и держит ее в сухопутной блокаде с 1993 года из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В январе 2022-го в Москве прошла первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений двух стран. Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян договорились продолжились переговоры для нормализации отношений. В феврале 2023 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о возможности открытия армяно-турецкой границы.