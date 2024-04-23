Губернатор Текслер о предстоящих майских праздниках: «Обеспечить полную безопасность»

«В этот период в разы возрастает ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты. Необходимо учитывать все риски, весь накопленный опыт. Наша задача — обеспечить полную безопасность для всех участников предстоящих массовых мероприятий, не допустить никаких форс-мажорных ситуаций», — сообщил Алексей Текслер.