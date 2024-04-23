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Губернатор Текслер о предстоящих майских праздниках: «Обеспечить полную безопасность»

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность проведения торжественных массовых мероприятий, приуроченных к 1 и 9 Мая. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии в преддверии праздников.

«В этот период в разы возрастает ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты. Необходимо учитывать все риски, весь накопленный опыт. Наша задача — обеспечить полную безопасность для всех участников предстоящих массовых мероприятий, не допустить никаких форс-мажорных ситуаций», — сообщил Алексей Текслер.

Помимо защищенности населения в период проведения массовых праздничных мероприятий на встрече обсудили защищенность объектов массового отдыха детей в летний период. В 2024 году детей примут 712 лагерей региона.

Также на встрече затронули вопрос безопасности на объектах железнодорожного транспорта и в местах массового пребывания людей в целом.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на майских праздниках россияне планируют готовиться к Пасхе и посещать храмы, читать и заниматься творчеством, праздновать дни рождения, а также отдыхать в санатории и заботиться о здоровье.