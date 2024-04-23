В Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиционных партий

«В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тыс. рублей, €3070, $1 111 340 и 128 мобильных телефонов», — сказал он.
По его словам, речь идёт о контрабанде, которая была совершена двумя и более лицами в интересах преступной группы.
Возбуждено уголовное дело.
Фуртунэ добавил, что у каждого из перевозивших деньги было менее $10 тыс. — сумма меньше той, которую, согласно законодательству Молдавии, необходимо декларировать.
Ранее стало известно, что в Молдавии силовики начали обыски в офисах членов команды политика Илана Шора.
Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.