Назначен новый глава Комитета по делам строительства и ЖКХ

«Приказом министра промышленности и строительства Жунисбеков Бахытжан Муратович назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК с освобождением от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
По данным с официального сайта Primeminister.kz, Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет.
Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.
В 2004 году был инженером-оператором ГКП «Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения» акимата Жамбылской области.
В 2004—2005 годах — инженер-механик отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылской области.
В 2005—2006 годах был ведущим специалистом отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области.
С 2006 по 2010 годы — ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Жамбылской области.
В 2010—2012 годах — главный специалист отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.
В 2012—2013 годах — главный специалист отдела управления финансов акимата Жамбылской области.
С 2013 по 2017 годы — руководитель отдела государственных закупок управления образования акимата Жамбылской области.
В 2017—2018 годах занимал должность замруководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.
В 2018—2020 годах был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.
С 2020 по 2022 годы руководил управлением государственного закупа акимата Жамбылской области.
В 2022—2023 годах — заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.
С 2023 года по настоящее время был зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства — заместителем главного государственного строительного инспектора РК.