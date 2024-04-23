Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый глава Комитета по делам строительства и ЖКХ

Бахытжан Жунисбеков назначен главой Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Источник: gov.kz

«Приказом министра промышленности и строительства Жунисбеков Бахытжан Муратович назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК с освобождением от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

По данным с официального сайта Primeminister.kz, Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет.

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.

В 2004 году был инженером-оператором ГКП «Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения» акимата Жамбылской области.

В 2004—2005 годах — инженер-механик отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

В 2005—2006 годах был ведущим специалистом отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области.

С 2006 по 2010 годы — ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

В 2010—2012 годах — главный специалист отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2012—2013 годах — главный специалист отдела управления финансов акимата Жамбылской области.

С 2013 по 2017 годы — руководитель отдела государственных закупок управления образования акимата Жамбылской области.

В 2017—2018 годах занимал должность замруководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2018—2020 годах был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

С 2020 по 2022 годы руководил управлением государственного закупа акимата Жамбылской области.

В 2022—2023 годах — заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

С 2023 года по настоящее время был зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства — заместителем главного государственного строительного инспектора РК.

ЖКХ