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Мэр Омска Сергей Шелест сделал заявление о вырубке деревьев в парке им. 30-летия ВЛКСМ

Во вторник, 23 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест сделал заявление о вырубке деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Сообщения о спиленных вокруг озера деревьях несколько дней поступали от омичей в соцсетях.

«Беспокоят сообщения по поводу вырубки деревьев в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Нанёс руководству учреждения неожиданный визит, посмотрел, на каких участках парка прошёл снос деревьев, как эти мероприятия соотносятся с первоначальной схемой, согласованной зелёной комиссией. Не на все вопросы получил ответы. Дал времени до завтра, как раз будем рассматривать деятельность парка на балансовой комиссии, Руслан Анатольевич Щербаков должен дать весь расклад: лесоруб он или нормальный хозяин», — заявил мэр.

Сергей Шелест отметил, что на территории парка есть ветхие и аварийные деревья, но это не значит, что «нужно бездумно махать топором».