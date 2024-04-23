«Надо предметно работать»: Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

«Поэтому слушать сказки не надо, надо предметно работать отраслевым министерствам, — подчеркнул руководитель республики. — Повод есть рассказывать, но надо каждый случай отдельно рассматривать. Я понимаю, что есть те, где стоимость полиэтилена или аммиака упала, а есть те, которые свои издержки увеличивают».