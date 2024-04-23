Токаев ратифицировал соглашения с Кыргызстаном и ЕАЭС

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания”.
Текст закона публикуется в печати.
Также Глава государства подписал еще один документ.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза”.
Текст закона публикуется в печати.