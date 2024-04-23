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Токаев ратифицировал соглашения с Кыргызстаном и ЕАЭС

Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

Источник: Reuters

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания”.

говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Также Глава государства подписал еще один документ.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах Евразийского экономического союза”.

говорится в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

ЕАЭС