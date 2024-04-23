Президент Ирана: от Израиля вряд ли что-то останется при следующей атаке

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и не ясно, останется ли что-нибудь от Израиля», — заявил Эбрахам Раиси, его слова приводит IRNA.
В ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 ракет и беспилотников. Этот удар стал ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли пять иранских военных. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 99% целей при ударе Ирана 14 апреля были перехвачены. Иран пообещал нанести удары «с большей силой» при ответной атаке.
19 апреля СМИ сообщали об ударе Израиля по Ирану. Тегеран сообщал только о работе систем ПВО. При этом власти Ирана сообщили только о работе систем ПВО в Исфахане. ЦАХАЛ, как в случаях при ударах по целям в Сирии, не прокомментировал сообщения по ударам в Иране.