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Президент Ирана: от Израиля вряд ли что-то останется при следующей атаке

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что от Израиля «вряд ли что-то останется», если тот атакует Исламскую Республику. Такое заявление он сделал на выступлении перед студентами Лахорского университета в Пакистане.

Источник: РИА "Новости"

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и не ясно, останется ли что-нибудь от Израиля», — заявил Эбрахам Раиси, его слова приводит IRNA.

В ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 ракет и беспилотников. Этот удар стал ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли пять иранских военных. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 99% целей при ударе Ирана 14 апреля были перехвачены. Иран пообещал нанести удары «с большей силой» при ответной атаке.

19 апреля СМИ сообщали об ударе Израиля по Ирану. Тегеран сообщал только о работе систем ПВО. При этом власти Ирана сообщили только о работе систем ПВО в Исфахане. ЦАХАЛ, как в случаях при ударах по целям в Сирии, не прокомментировал сообщения по ударам в Иране.