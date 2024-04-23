Президент Ирана: от Израиля вряд ли что-то останется при следующей атаке

19 апреля СМИ сообщали об ударе Израиля по Ирану. Тегеран сообщал только о работе систем ПВО. При этом власти Ирана сообщили только о работе систем ПВО в Исфахане. ЦАХАЛ, как в случаях при ударах по целям в Сирии, не прокомментировал сообщения по ударам в Иране.