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В Латвии предложили ввести налог на русский язык

Это предложил кандидат в члены правительства Латвии от Нацобъединения Наурис Пунтулис.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в члены правительства Латвии от Нацобъединения Наурис Пунтулис заявил, что считает необходимым сделать различные ставки налога на добавленную стоимость для изданий, печатающихся на латышском языке, и для изданий на иностранных языках. Понятно, что под «иностранными языками» подразумевается русский.

Комиссия по бюджету и финансам Сейма Латвии рассмотрит поправки депутатов в закон «О налоге на добавленную стоимость».

Новый закон сделает так, что те издатели, которые выпускают печатную и электронную продукцию на втором самом распространенном в Латвии языке — русском, будут платить больший налог, чем те, кто издаёт на латышском языке.

Если сейчас НДС составляет 5%, то в случае принятия поправок он вырастет до 21%.