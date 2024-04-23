В Латвии предложили ввести налог на русский язык

Кандидат в члены правительства Латвии от Нацобъединения Наурис Пунтулис заявил, что считает необходимым сделать различные ставки налога на добавленную стоимость для изданий, печатающихся на латышском языке, и для изданий на иностранных языках. Понятно, что под «иностранными языками» подразумевается русский.
Комиссия по бюджету и финансам Сейма Латвии рассмотрит поправки депутатов в закон «О налоге на добавленную стоимость».
Новый закон сделает так, что те издатели, которые выпускают печатную и электронную продукцию на втором самом распространенном в Латвии языке — русском, будут платить больший налог, чем те, кто издаёт на латышском языке.
Если сейчас НДС составляет 5%, то в случае принятия поправок он вырастет до 21%.