Шор: Молдова — захваченное государство

«У нас нет другого выхода. Мы знаем, что сегодня Молдова — захваченное государство, мы будем бороться».
Он отметил, что в случае победы на еврореферендуме сторонников вступления Молдовы в ЕС республика может потерять свою идентичность и государственность и «на второй день» вступить в Румынию.
«Вступление в Румынию на второй день. Потеря молдавской идентичности и государственности. Да любые действия могут быть, потому что они показали степень своего беспредела. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы не дать этому произойти».
Говоря о недавно созданном блоке и возможном выдвижении кандидата от него на президентских выборах в Молдове нынешней осенью, политик подчеркнул, что выбор будет сделан в пользу «лучшей кандидатуры», которая после своей победы сможет обеспечить проведение в республике честных парламентских выборов.
«Мы поддержим самого достойного кандидата, который сможет нам обеспечить и честные парламентские выборы. Молдова — это парламентская страна. По сути, президент имеет представительские больше функции. Но тем не менее, учитывая политическую волю, мы хотим, чтобы президент сумел нам обеспечить честные прозрачные парламентские выборы».
Сам Илан Шор в выборах участвовать не может, так ему только 37 лет, а в выборах президента, согласно Конституции, Молдовы, может участвовать человек, достигший 40-летнего возраста.