Молдавские власти проигрывали суды, наказывая людей за ношение георгиевской ленты: В этом году они снова будут штрафовать народ

За ношение георгиевской ленты 9 мая в Молдове будут штрафовать — при ее использовании в качестве «символа российской агрессии».
Об этом заявил глава Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцану в радиоэфире.
Ранее полиция Молдовы проиграла все суды по жалобам людей, которых штрафовали за ношение георгиевских лент в День Победы 9 Мая.
Представителям власти не удалось доказать, что георгиевские ленты люди надевали «для оправдания агрессии». Обратившиеся с иском против полиции в суд люди заявили, что надели ленты в знак почитания памяти героев, павших в борьбе с нацизмом.
Согласно закону, нарушителям запрета на ношение георгиевской ленты грозит штраф от 4, 5 тыс. до 9 тыс. леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.