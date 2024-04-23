В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность

Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию. Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году.
«Нам не привыкать, что периодически федеративные модели возникают в Молдове как часть внутриполитического дискурса, особенно в предвыборный период. Однако на поствыборном этапе эти идеи резко теряют актуальность, даже при благоприятном исходе голосования для той или иной политической силы. Такая “метаморфоза” произошла и с молдавскими коммунистами, и с социалистами», — сказал Ястребчак.
Экс-министр также отметил, что сейчас принципиально важно исходить из принципа политического реализма, а не «благих намерений».
По его словам, у всего политического класса Молдавии до недавнего времени был запрет на любые дискуссии относительно федеративной идеи.
«Даже в более благоприятные времена, при “пророссийском” президенте и при широких возможностях в парламенте Республики Молдова, власти Молдовы, включая депутатов от партии “Шор”, и тогда присутствовавших в молдавском парламенте, ничего не сделали не то, что для продвижения федеративной идеи, а даже для пересмотра одиозного “статусного” закона Республики Молдова 2005 года», — отметил Ястребчак.
Экс-глава МИД ПМР также добавил, что непосредственный пример Гагаузии убедительно доказывает, что договоренности с официальным Кишиневом не всегда соблюдаются. По его словам, это не означает, что в Приднестровье заведомо отметают возможность диалога с молдавскими властями. Напротив, в Тирасполе считают переговоры жизненно важными для интересов обеих сторон.
«Но для этого, во-первых, те, кто сейчас выступает с подобными декларациями, должны не просто прийти к власти, но и не забыть о своих предвыборных обещаниях на следующий день после выборов. Во-вторых, любая модель урегулирования молдово-приднестровских отношений должна строиться на политическом реализме, равенстве сторон, наличии эффективной системы гарантий, включая международные. В-третьих, окончательное решение должно принадлежать исключительно народам Приднестровья, Молдовы, Гагаузии. По крайней мере, для Приднестровья именно волеизъявление нашего народа будет определяющим, как это всегда было в новейшей истории нашей государственности», — подытожил Ястребчак.
Парламент Молдавии в 2005 году принял закон об особом правовом статусе Приднестровья без учета мнения Тирасполя.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.