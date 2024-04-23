В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность

«Но для этого, во-первых, те, кто сейчас выступает с подобными декларациями, должны не просто прийти к власти, но и не забыть о своих предвыборных обещаниях на следующий день после выборов. Во-вторых, любая модель урегулирования молдово-приднестровских отношений должна строиться на политическом реализме, равенстве сторон, наличии эффективной системы гарантий, включая международные. В-третьих, окончательное решение должно принадлежать исключительно народам Приднестровья, Молдовы, Гагаузии. По крайней мере, для Приднестровья именно волеизъявление нашего народа будет определяющим, как это всегда было в новейшей истории нашей государственности», — подытожил Ястребчак.