На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин

«Нужно не только расшить узкие участки, задача теперь гораздо масштабнее, а именно на всем протяжение БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублера Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннеля, а также мост через Амур», — сказал президент.
Он отметил, что в перспективе десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн год. Это позволит более активно осваивать природные ресурсы в регионах пролегания БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
«Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы», — добавил глава государства.
РЖД сейчас реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн.
БАМ — железная дорога протяженностью 4324 километра, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов страны. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.