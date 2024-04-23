На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин

Он отметил, что в перспективе десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн год. Это позволит более активно осваивать природные ресурсы в регионах пролегания БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.