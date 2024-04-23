Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На всем протяжении Байкало-Амурской магистрали предстоит проложить вторые пути, заявил Владимир Путин на концерте по случаю 50-летия начала строительства БАМ.

«Нужно не только расшить узкие участки, задача теперь гораздо масштабнее, а именно на всем протяжение БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублера Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннеля, а также мост через Амур», — сказал президент.

Он отметил, что в перспективе десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн год. Это позволит более активно осваивать природные ресурсы в регионах пролегания БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

«Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы», — добавил глава государства.

РЖД сейчас реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн.

БАМ — железная дорога протяженностью 4324 километра, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов страны. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.

БАМ — это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
Путин Владимир
строительство