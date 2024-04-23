Главком ВС Норвегии удивился скорости совершенствования Армии России

До этого, 11 марта, телеканал CNN сообщил о троекратном превосходстве РФ в производстве снарядов над США и ЕС. По данным высокопоставленных представителей европейской разведки, Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. В то же время США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов.