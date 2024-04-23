По словам главкома, Вооруженные силы (ВС) России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал, так как Россия «по сути перешла к военной экономике» и может производить оружие более быстро, чем в 2023 году.
«Они извлекли уроки, которые используют», — отметил Кристофферсен.
Он подчеркнул, что странам Запада стоит ускорить поставки вооружений Украине, если они не хотят краха киевского режима.
Западные эксперты и аналитики неоднократно отмечали превосходство российской армии над украинскими силами, которые постоянно получают помощь США, Евросоюза и ряда других стран.
Как 15 апреля заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор, американцы должны понять, что ни у их страны, ни у стран Европы нет войск, которые могли бы бороться с российскими. Он призвал граждан США осознать сложившуюся ситуацию.
В марте военный эксперт Драго Босник отметил, что украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять работе российских беспилотников и артиллерии. Он указал, что Россия решила вопрос производства беспилотников, а также совершенствует и высокотехнологичные вооружения.
Кроме того, 21 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс обходит западные. Он обратил внимание, что в последнее время НАТО расширяется и надеется в будущем усиливать свои армии, однако РФ имеет возможности сделать это уже сейчас.
До этого, 11 марта, телеканал CNN сообщил о троекратном превосходстве РФ в производстве снарядов над США и ЕС. По данным высокопоставленных представителей европейской разведки, Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. В то же время США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов.
В феврале президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил, что боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ увеличились многократно, подчеркнув успех гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал» в зоне спецоперации.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.