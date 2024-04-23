Ранее Олег Соскин заявил, что Украина к осени превратится в «руину имени [президента страны] Владимира Зеленского». Он также отметил, что к сентябрю в стране будут полностью разрушены главные железнодорожные вокзалы в столице и крупных городах, а также выведена из строя вся теплоэлектрическая генерация.