Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

В начале апреля руководство Армении провело в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ждут от Еревана комментариев об отношениях с Соединенными Штатами и ЕС в связи с появлением информации о военно-политических договоренностях.