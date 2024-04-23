Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

Проведение данного мероприятия запланировано на
В начале апреля руководство Армении провело в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ждут от Еревана комментариев об отношениях с Соединенными Штатами и ЕС в связи с появлением информации о военно-политических договоренностях.
В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что сведения о договоренностях Армении с США и Евросоюзом являются фейком. В Ереване уточнили, что в Брюсселе обсуждались устойчивость страны и диверсификация экономики.