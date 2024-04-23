Пакет законопроектов о помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей законодательного органа. Объем пакета, дебаты по которому теперь были ограничены, составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Законодатели также обязывают исполнительную власть направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. После окончательного одобрения Сенатом, что ожидается уже на этой неделе, пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его.