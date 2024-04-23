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Пакет законопроектов о помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Источник: AP 2023

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей законодательного органа. Объем пакета, дебаты по которому теперь были ограничены, составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Законодатели также обязывают исполнительную власть направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. После окончательного одобрения Сенатом, что ожидается уже на этой неделе, пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его.

Кроме того, в пакет законопроектов была включена инициатива о возможном запрете в США TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. Пакет предусматривает введение санкций в отношении иранских и российских должностных лиц и дальнейшее ограничение экспорта американских технологий, используемых для производства иранских беспилотников. В нем содержатся меры по ограничению экспорта иранской нефти.

Как заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, вашингтонская администрация рассчитывает, что Сенат примет и передаст на подпись главе государства законопроект на текущей неделе. При этом, по данным агентства Reuters, сразу после подписания Байденом документа Вашингтон направит Киеву пакет военной помощи на $1 млрд.