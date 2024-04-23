Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше

Накануне президент Польши Анджей Дуда после визита в США заявил в интервью Fakt, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Он объяснил это тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Позднее глава польского МИДа Радослав Сикорский отметил, что решение по этому поводу не принято.